Régis DE JUVENEL

Aujourd'hui après 7 ans d'expérience dans le domaine de l'ESS, j'ai relevé le challenge de reprendre mes études pour un Master 2 en entrepreneuriat des projets socio-économiques, mention ESS, afin d'obtenir une qualification dans ce domaine et de continuer à évoluer professionnellement.



Une fois le diplôme obtenu, j'ai démarré mon poste de consultant en création d'entreprise pour la MIFE de l'Ain, au sein de l'association Alfa3a, dans le but d'intégrer un peu d'économie sociale et solidaire dans le modèle économique de mes porteurs de projets.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Diplomatie

Management

Gestion budgétaire