Marcelle MERCIER

Sesame18 est une association Loi 1901 dont ses activités sont régies par un agrément qualité signé par la DIRRECTE qui a reçu délégation du Préfet du cher en 2007.Renouvellement en 2012.

Nous aidons des personnes de tous ages dans les actes au quotidien de la vie .

Gardes d'enfants de moins de 3 ans , aide aupres de personnes handicapées motrice ou autre a travers la Maison du Handicap, personnes âgées sortie d'hôpitaux avec l'aide de la CRAM ou autres ( aide prise en charge par la caisse de retraite de la personne )la CPAM pour les moins de 60 ans ou de l' APA Conseil Général si la personne plus de 60 ans présente une perte d'autonomie.

Nous sommes conventionnés par toutes les caisses de retraite , ce qui nous donne la possibilité d’être tiers payant, ainsi que dans le cadre des autres aides

Nous aidons les personnes en fin de vie et leur famille , nous sommes conventionnés pour les Soins Palliatifs, une infirmière encadre le personnel formé et diplômé afin de répondre au mieux aux attentes des aidant.

Sesame 18 a été liquidée le 14 mai 2012, le jour de mon intervention d'un cancer du poumon et ce grâce au Conseil Général du Cher notamment Melle X Responsable de l'action sociale 2eme adjoint au Président du Conseil Général du Cher Melle x n' a pas apprécie que l'on crée cette structure sans son autorisation ................malgres que nous detenions l'agrément qualité!!!!!! loi Borloo.



