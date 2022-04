Azar COHEN

Be Uppy Magazine est un guide de voyage design et moderne, en français et anglais, distribué aux passagers par El Al, la compagnie nationale israélienne, aux aéroports CDG, Charleroi, TLV et Zurich. a vocation à promouvoir et présenter Israël sous un nouveau jour.

Celui ci se déclinera sous plusieurs versions autour d'une immense plateforme cross-media, riche en guides de voyage et contenus exclusifs sur la destination.



Le jeu des mots formant le nom "Be Uppy©" est né de l'accroche inédite mêlant réalité contemporaine et Histoire. Ainsi, à "Be happy" à l'exigence hédoniste moderne, fait écho "Up-py" d'inspiration biblique rappelant la montée inévitable vers Israël et sa pureté.

Une inspiration reprise par l'anagramme El Al dans son invitation à voyager plus loin et davantage encore, "plus Haut". Le logo est lui même illustré par un nœud stylisé accroché à l'avion, élevant la marque Be Uppy vers un ciel d'azur et de vacances... Mémoire et rêves au rendez-vous !



Be Uppy c'est aussi une invitation - בי אפפי

Les initiales בא - BO dont la traduction est "viens ou venez", mais également une section de la Torah qui rappelle, parmi ses derniers versets, la promesse du retour en Israël:

"Ce sera quand l’Éternel t’amènera au pays du Cananéen, comme Il l’a juré à toi et à tes pères, qu’Il te le donnera".



UPPY [ˈʌpɪ] ( compar uppier, superl uppiest, use be uppy )

adjective [content] to be Uppy aimer la vie, être brillant

Up above [content] traduct au dessus, en haut

Upgrade [content] traduct passer à la catégorie supérieure, revaloriser, optimiser

Upscale [content] traduct monter en gamme, haut de gamme

Get up, stand up [content] traduct réveillez vous, levez vous

Upper [content] traduct plus haut, supérieur

Upper class [content] traduct élite, cultivé, brillant, crème de la crème

Keepy Uppy [content] usage art de jongler avec un ballon sans que celui ne touche le sol.



so... just...

Be Happy, Be trendy, Be funny... Be stunning, Be Israel, Be you...just Be & Be Uppy

* Soyez Heureux, tendance, drôle... Soyez brilliants, Soyez Israël... Soyez vous meme... Vivez pleinement, Be Uppy



Live, Travel, Eat, Smile, Visit, Experience, Feel and Share : Love life & Be Uppy !

*Vivre, Voyager, déguster, Sourire, Visiter, Découvrir, Ressentir et partager: Aimez la vie, Be Uppy !



Think happy, be Uppy ;- )





