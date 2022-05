Raphaël HOUTAAR

Raphael Houtaar.

Current manager of the company China Europe B2B in Belgium

http://www.ceb2b.eu



We have been, for more than 15 years, specialised supplier of business gifts, incentives and promotional products.



Long relationships with our suppliers, frequent visits of professional exhibitions and being a member of several commercial organizations, result in the ability to present a very large, frequently extended, range of gifts, incentives and give-aways.



-----------------------------------------------------

Raphael Houtaar

Gérant actuel de la société China Europe B2B en Belgique.

http://www.ceb2b.eu



Nous sommes, depuis plus de 15 ans, spécialisés dans la fourniture de cadeaux d’entreprise, de primes et d’articles promotionnels.



Les liens de longue durée avec nos fournisseurs, nos nombreuses visites de salons professionnels et notre adhésion à plusieurs organisations commerciales, nous permettent de vous présenter un très large éventail, sans cesse élargi, de cadeaux, d’incitations à l’achat et d’objets pour la publicité.



-----------------------------------------------------

Raphael Houtaar

De huidige manager van het bedrijf China Europe B2B in Belgïe.

http://www.ceb2b.eu



Wij zijn – al meer dan 15 jaar- gespecialiseerd in het leveren van relatiegeschenken en promotionele producten.



Langdurige relaties met onze leveranciers en talrijke bezoeken aan vakbeurzen, zorgen ervoor dat wij u een zeer uitgebreid en steeds vernieuwend assortiment aan artikelen kunnen aanbieden.



Mes compétences :

Articles

Articles promotionnels

Cadeau d'entreprise