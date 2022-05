Valérie VO

En tant qu'Online Marketing Manager chez zooplus, leader européen de l'animalerie en ligne, j'utilise les différents leviers webmarketing (SEM, SEO, Affiliation, Display, Retargeting, Comparateurs de Prix, Blog, Réseaux sociaux) afin d'attirer du trafic et d'améliorer la visibilité et la notoriété de zooplus en France et en Belgique.



Mes compétences :

Webmarketing

Display Advertising

Market place

Web analytics

Référencement payant

Référencement naturel

Blogging

Affiliation

Emailing

Microsoft Office

Comparateur de prix

Retargeting

Wordpress