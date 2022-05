Valerie VOIGNIER

Après plusieurs années en qualité de responsable régionale, et de responsable de magasin, une reconversion professionnelle nécessaire, m’amène à me perfectionner aux métiers de chargée de mission R H.



En effet, mon expérience m'a permis d'aborder les différentes problématiques liées aux ressources humaines : le recrutement, la formation, la gestion administrative et juridique



Aujourd’hui, par le bais d'un Diplôme Européen d'Etudes Supérieur, j' approfondis mes connaissances, et je professionnalise mon savoir-faire pour répondre au mieux au exigences du marché de l'emploi .







Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion des compétences

Gestion du personnel

Formation

Recrutement