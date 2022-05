Valérie VOIRIN

25 ans d'experience dans l'analyse juridique de situations de fait et montage de dossiers dans les secteurs suivants :



Droit immobilier :

Montage de programmes immobiliers avec les promoteurs et lotisseurs

Analyse des contraintes urbanistiques et juridiques,

Mise au point de la copropriété et suivi des ventes.

Rédaction et réception d’actes notariés.

Crédit-bail immobilier : vérification des protocoles, prise de garanties et levée d'option



Droit commercial :

Constitution de sociétés, immatriculation, assemblées générales et conseil d’administration,

Fonds de commerce, cession et immatriculation

Baux commerciaux



Droit de la famille :

Donations, donations-partages, successions.



Coordination avec les partenaires :

Banques, administrations diverses, agences immobilières.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit de la famille

Droit immobilier