Valerie VRIGNAUD

Après une première expérience en agence au sein du groupe EURO RSCG, j'ai volontairement orienté mon parcours vers les nouvelles technologies et la relation client multicanal.

Ces expériences au coeur de grands groupes français et internationaux m'ont permis de développer des compétences:

- commerciales : vente de produit telecom et vente de service à valeur ajoutée

- partenariales : identification, négociation, contractualisation et déploiement de partenariats en local, national et à l'offshore

- marketing : Définition et management de plan marketing

- managériales : recrutement, montée en compétences, animation et motivation d'équipes

Ce parcours a mis en exergue un goût prononcé pour le challenge et la culture du résultat, des qualités d'adaptabilité,de proactivité, des aptitudes à piloter des activités et à évoluer dans des contextes de phases de changement (rachat, diversification, vente).



Mes compétences :

Telecom

Voix sur IP

Gestion de la relation client

Service client