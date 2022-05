Valérie WACHTEL

Forte d une expérience de plus de 16 ans dans le conseil et la relation client j'ai décidé de faire un bilan de compétences qui a confirmé mes aptitudes dans ce domaine mais également mon grand professionnalisme du à la passion de mon métier et à mon implication dans le travail.

Entièrement autodidacte et très dynamique je dispose d'une grande facilitée d'adaptation.

Aujourd'hui je souhaite une réorientation et me diriger vers un poste où l'écoute le conseil et la satisfaction client sont une prioritée



Mes compétences :

Négociation commerciale

Assurance

Financement de projet

Stratégie digitale

Vente

Accueil

Gestion de la relation client

Suivi clientèle