Valérie WALTREGNY

Mon parcours professionnel, à la fois en secteur privé et bancaire, me permet couvrir les domaines de comptabilité, de gestion, d’audit et contrôle interne. Mon expérience à la Société Générale m'a permis de maîtriser la comptabilité bancaire grâce aux différents postes que j'ai occupés : comptable (réseau, titres, frais généraux…), contrôleur de gestion en réseau, MOA comptable. Je me réalise principalement dans les fonctions de contrôle, audit et de suivi de projet. Ces domaines mobilisent une forte réactivité, une bonne maîtrise des règles et procédures comptables, un bon sens relationnel notamment avec l'ensemble des intervenants (MO/ME applicatives, fiscalistes, contrôleurs de gestion...) dans le respect des plannings et engagements pris....

Aujourd'hui je souhaite ouvrir ma vie professionnelle à d'autres secteur d'activité que le secteur bancaire qui permettront d’utiliser mes acquis dans la gestion des flux et des projets des univers soumis à des réglementations fortes.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Maitrise d’ouvrage comptable et référentiels

Analyse financière

Suivi de projet

Management hiérarchique