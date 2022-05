Valérie WIBAUX

Après avoir été en charge de la création du syndicat d'eau (transfert des contrats de DSP, reprise de la dette, état quantitatif et qualitatif du réseau et des installations), je gère actuellement ces contrats et suis les travaux et/ou études en eau potable nécessaires au fonctionnement du service.



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

Internet

Map info

Arcgis

Modflow

Surfer

Rédaction de rapports et de présentations

Analyse et traitement de données

Publisher

Hydrogéologie

Eau