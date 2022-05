Valérie WILLEMART

Le ber rotatif développé par CBR



Le ber rotatif est une invention permettant d'intervenir sur une coque de bateau de manière facilitée.



Le ber rotatif est une invention (dépot INPI) permettant d'intervenir sur une coque de bateau sans difficulté car une fois la rotation droite ou gauche effectuée à l'aide d'une télécommande, l'opérateur se retrouve face à la coque. Ce ber est commercialisé par la société CBR qui veut dire Concepteur De Ber Rotatif ; elle est basée a Sausset-les-Pins (13960). Le premier modèle permettra d'intervenir sur des bateaux de 4 tonnes puis la gamme s'étendra pour janvier 2018 du jet ski aux tenders de 15 tonnes (industriel aussi et sur mesure). CBR répondra aussi a toute demande pour tous types de bateaux à moteur et à voile. Les matériaux utilisés pour construire le ber vont de l'acier galvanisé peint ou brut a l'inox jusqu'au titane et carbone pour satisfaire les professionels du nautisme ainsi que les particuliers. Contact cbrfrance@orange.fr



