Valérie YOUSFI BRUEL

Souhaitant relever de nouveaux défis, saisir de nouvelles opportunités de carrière dans la fonction Marketing/Communication, la marketeuse-commerciale avertie que je suis, souhaiterait obtenir un poste de Chef de Projet, Chef de Produit ou d'Acheteur. Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de développer mon esprit d’initiative, mon sens de la négociation et mon adaptabilité.



Par ailleurs, aux expériences précédemment évoquées, s’ajoutent mes compétences en web-marketing et une excellente connaissance des outils informatiques, CRM et des langues anglaise et italienne.



Fine analyste, forte de propositions, perfectionniste, rigoureusement organisée, centrée sur les objectifs et ayant un fort sens relationnel, je peux à la fois fonctionner en toute autonomie et travailler en équipe. Ayant une bonne connaissance du marketing opérationnel et stratégique et une solide expérience dans la gestion de gammes de produits ainsi que de projets en général, je souhaiterais obtenir un poste qui puisse me donner l’opportunité de mettre en œuvre mon expérience de la responsabilité, acquise sur le marché fortement concurrentiel de la vente en ligne et de la distribution spécialisée.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Négociation

Adobe Photoshop

Grands comptes

Textile

Référencement

Mode

Community management

Achats

Management

Gestion de projet web

Chef de produit