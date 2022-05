Valérie ZEBBAR

Je suis sérieuse avec des capacités d'organisations et à l'écoute d'autrui. J'ai le sens des responsabilités dans la relation client . J'apprécie le travail en équipes et m'adapte rapidement. J'ai assuré des missions de conseils et de services.





Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Utilisation du pack office et Internet

Saisie d’informations et frappe de documents

 Missions d’informations et de conseils

Classement et archivage de dossiers

Gestion des dossiers clients

 Actions de fidélisation

 Actions de prospection

Prises de commandes

 Vente de produits technologiques et services

 Saisie des factures