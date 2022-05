Valérine DELSOL

Avec une expérience de plus de dix ans dans le domaine privé comme dans le public, désireuse de donner un nouvel élan à ma carrière, je souhaite rejoindre une équipe dynamique et m’investir dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

EBP

CCMX

SAP

Adobe

Microsoft PowerPoint

Sage

Microsoft Excel

Achats

Microsoft Word

Aide au recrutement

Déclarations sociales et fiscales

Gestion du personnel

Contrôle de gestion

Contentieux

Gestion locative

Communication interne

Comptabilité générale

Organisation des déplacements

Organisation d'évènements

Accueil

Courrier