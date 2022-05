Ostéopathe Exclusif, je vous reçois sur rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 21h pour traiter vos douleurs dans le plus grand confort d'un cabinet d'ostéopathie parisien.

J'utilise des techniques variées pour m'adapter au mieux au cas de chaque patient.

Vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne via le site Doctolib.fr, via l'adresse suivante :

https://www.doctolib.fr/osteopathe/paris/valerio-dussi

ou par téléphone au 01.42.85.37.25.

Pour plus d'informations vous pouvez aussi consultez mon site internet :Array -10.fr





Mes compétences :

PSC1

Gestion du stress

Relationnel