Valerio GERACI

Né en 1988 à Palerme (Italie). Je débute ma carrière en tant qu’avocat après des études de droit à Milan.

En 2014 je décide de changer de cap et de me consacrer totalement à ma passion: la photographie.



Photographe indépendant, je vis et travaille entre l’Italie et Paris.

Je réalise principalement des reportages, des portraits, de la photo de voyage, d’interieur et de la photo de studio.



