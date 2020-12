Sindbad BONFANTI

Bonjour et bienvenue,



Depuis toujours passionné par le fonctionnement humain et la relation, j'ai d'abord effectué une partie de ma carrière professionnelle du côté de la photographie.

J'y ai travaillé principalement le portrait, qu'il soit corporate ou personnel, jusqu'à être en charge de production e-commerce et mode.



Aujourd'hui manager, je suis avant tout intéressé par le bien-être de mon équipe.

Je pense que c’est en étant à l’écoute et tourné vers la bienveillance que l’on réussit à mener à bien ses projets.



En parallèle de cette activité, j'ai entamé une démarche de développement personnel qui me sert au quotidien.

Praticien de yoga depuis plusieurs années, je me suis notamment initié à la Communication NonViolente.



J’entame à présent un processus de reconversion professionnelle, afin de rejoindre un métier pleinement en phase avec mes valeurs.

C'est en alliant mes atouts personnels, mon envie du progrès, et mon goût de l'autre que je souhaite contribuer au bien-être de celles et ceux qui m'entourent.



À bientôt,



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Premier

eCommerce

Prise de vue vidéo

Montage vidéo

Adobe InDesign

Captation vidéo

Mise en page

Vente

Microsoft PowerPoint

Eclairage

Sang-froid

Aisance relationelle

Rédaction

Autonomie professionnelle

Photographie

Esprit analytique

Ecoute

Empathie

Conscience professionnelle

Pédagogie

Persévérance