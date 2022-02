Goulven MAZERY FORMATEUR CONSULTANT IPRP

Mail : consultants.chrysalide@gmail.com

ligne : 06 01 942 940



Bonjour, le site est en cours de rénovation, ici, des nouvelles de notre activité :)



Nous vous souhaitons à tous, et tout particulièrement à nos partenaires, nos commanditaires, et tous nos interlocuteurs du quotidien une belle année 2022, en ces temps de bouleversements, comme une invitation à se questionner et faire des choix selon nos valeurs et nos élans de vie !



Nous remercions chaleureusement l'Institut Régional d'Administration de Nantes, qui nous renouvelle sa confiance pour les 4 années à venir sur un catalogue autour des relations humaines et du développement personnel. Aussi la Communauté d'Agglomération de Cherbourg qui nous a retenu pour poursuivre leur démarche de prévention des RPS.

Notre collaboration avec le Conseil Départemental du Nord autour d'ateliers management, et de cycles autour de la Communication NonViolente s'est poursuivie et va continuer cette année encore.

Au CD Nord justement, j'ai conçu et animé avec bonheur une conférence sur les neurosciences affectives et sociales, qui m'a permis de développer l'idée que la CNV repose aujourd'hui sur des bases scientifiques bien établies : un parcours passionnant ! A suivre...



Ces dernières années, nous développons si bien les formations et accompagnements autour de "prendre soin de la relation avec soi et les autres" que cette activité est maintenant au coeur de notre identité d'organisme de formation, mais aussi dans nos choix méthodologiques et de posture d'accompagnants durant nos missions de conseil..



Ainsi, nous intégrons à Chrysalide, en profondeur, la Communication NonViolente, CNV® dans toutes nos interventions. Pour ma part j'ai entamé une démarche de formation par des formateurs certifiés du CNVC depuis 2018, dans l'optique d'une certification d'ici quelques années. Un beau chemin à arpenter...



Bien sûr, nos interventions en prévention des risques psychosociaux et Qualité de Vie au Travail se poursuivent cette année : en nous allons concentrer nos propositions d'interventions auprès des EHPAD, car, comme nous le disons depuis bientôt 20 ans, il y a une révolution à opérer au sein de la culture de beaucoup d'établissements, au service des personnels et des résidents. La période que nous vivons depuis deux ans est venue amplifier des phénomènes qui poussent beaucoup de professionnels, soignants et non soignants, au delà de leurs limites, ce qui induit mécaniquement une maltraitance globale, largement souterraine, mais très concrète pour nos anciens au quotidien. IL s'agit maintenant de réapprendre à prendre soin de tous, nous compris...



Nous profitons de cette page pour le rappeler :

Nous avons élaboré un questionnaire destiné à l'évaluation des RPS dans les structures publiques.



Nous sommes le seul cabinet conseil en France à avoir développé un tel questionnaire :

+ qui répond à toutes les exigences d'une évaluation répondant au Protocole + dAccord du 22 Octobre 2013,

+ intégrant les préconisations du Guide Méthodologique de la DGAFP de 2014,

+ incluant les six familles de facteurs de risques et une quarantaine d'indicateurs du Collège dit "Gollac".



Nous l'avons utilisé lors nos dernières missions avec succès, c'est à dire avec la possibilité d'associer les résultats quantitatifs à la dimension qualitative de l'évaluation des RPS. Nous précisons que nous obtenons un taux de réponse situé entre 80 et 100 % au questionnaire à chacune de nos missions...



Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année !



Goulven Mazery