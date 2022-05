Valéry BARBAGLIA-RESAL

 Responsable du Family Office de la Banque Neuflize OBC

_________________________________________________________________________

Le Family Office de la banque Neuflize OBC a pour mission d'apporter aux grands clients privés et aux Fondations un accompagnement patrimonial global sur-mesure, alliant conseil, mise en oeuvre des stratégies retenues, et suivi dynamique.



Les services apportés par Neuflize OBC Family Office sont, entre autres :

- du conseil en investissement multi-établissements, basé sur des outils institutionnels d'analyses de risque et de la performance

- du conseil en structuration juridique et fiscal du patrimoine, avec mise en œuvre des recommandations et suivi global des structures sociétaires (secrétariat juridique, suivi comptable et fiscal)

- un accompagnement clé en main des patrimoines artistiques (évaluation, conservation, transaction) et immobiliers (gestion locative, évaluation, etc)



 2004-2013 - Conseiller au sein du département Ingénierie Patrimoniale (Direction du Conseil)

Conseil en optimisation juridique et fiscale des patrimoines privés et professionnels, en France et à l'international

_________________________________________________________________________

- Conseil en transmission d'entreprises et structuration d'opérations de haut de bilan

- Optimisations juridiques et fiscales du patrimoine privé

- Conseil en structuration de projets philanthropiques



 Publications

- Le Monde des Fondations et du Mécénat - Comment optimiser les choix d'investissements de votre Fondation - February 15, 2014 - http://www.lemondedesfondations.com

- CoAuteur de "La location meublée" 2012, aux éditions LexisNexis, collection Droit & Professionnels

- Articles de presse dans l'Agefi actifs, Gestion Privée magazine, Intérêts Privés, Valeurs Actuelles, La Gazette Drouot (Art & Philanthropie) etc



 Education

- INSEAD - Certification Private Banking (2012-2013)

Gestion de portefeuille & finance comportementale ; Family Governance ; Evaluation d'Entreprises ; Produits dérivés et gestion du risque

- Diplôme de 3ème cycle en Gestion Internationale du Patrimoine (Clermont-Ferrand) - 2009

Fiscalité internationale ; Droit international Privé

- DESS Banque Finance (Paris X) - 2004





Mes compétences :

Banking

Banque

Banque Privée

Family office

Gestion de fortune

gestion de patrimoine

Gestion privée

LBO

Private banking

Private Equity

Transmission