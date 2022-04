Clothilde VAN LERBERGHE

Http://www.stimulus-conseil.com



Consultante Manager en Risques psychosociaux, de formation initiale en psychologie clinique, j'interviens au sein d'un cabinet indépendant et expert dans la prévention des RPS. Ma spécialisation dans la gestion du stress, le bien-être et la qualité de vie au travail ouvre différents axes d'intervention : le diagnostic, l'étude d'impact humain, la sensibilisation, la formation, l'accompagnement tertiaire.

Formatrice et certifiée coach en entreprise, j'accompagne les professionnels à différents niveaux hiérarchiques.

Parution de plusieurs ouvrages de prévention des troubles du comportement chez Lamartinière et Odile Jacob.



http://www.stimulus-conseil.com



- la gestion du stress,

- la prévention des risques psychosociaux,

- la santé et la qualité de vie au travail.

......Pionnier et leader de notre métier

......Une approche stratégique de la santé

......Une approche scientifique

......Une approche pluri-disciplinaire



Stimulus décline cette approche globale des risques psychosociaux en quatre formes d'interventions :



Mesures et diagnostics :

- Etudes quantitatives et qualitatives, DESSP (Diagnostics via la visite médicale), EIH (Etudes d'impacts humains), Expertise CHSCT



Conseil et accompagnement :

- Plan d'action RPS, Intégration des RPS dans le DU, accompagnement humain du changement



Formation et Coaching :

- Gestion du stress et prévention des risques psychosociaux



Assistance aux salariés en difficulté:

- Dispositif d'écoute et d'accompagnement, accompagnement des victimes d'évènement traumatiques, service d'écoute psychologique La Ligne



Stimulus est aussi :

- Habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels.

- Membre fondateur de la FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux)

- Agréé en expertise CHSCT



Mes compétences :

Formatrice

Coach d'accompagnement de projet Pr

Psychologue clinicienne

Consultante RH/Accompagnement au changement/C

Conférencier

Auteure

RSE

Ecoute

Organisation

Développement

Motivation