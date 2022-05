Valery BELLOCHE

Je cherche au travers de nouvelles opportunités de carrière, à partager vingt d'expérience dans les domaines:

- de la gestion de centre de profits,

- du management intégré QSHE,

- l' ingénierie de formation et le développement de compétences,

- le management de projet et la formation professionnelle dans le domaine de la sécurité la santé au travail.



Convaincu que l’amélioration de la santé et de la sécurité des salariés contribuent à l’amélioration des résultats de l’entreprise. La performance de l'entreprise sera plus efficace si l’entreprise et ses salariés sont animés par une volonté commune d’amélioration continue et participative, du développement des comportements sécuritaires .



J’ai donc construit mon parcours professionnel dans cette optique en participant à de nombreux projets d’entreprises de toutes tailles et tous secteurs d'activités comme le Nucléaire, l'Industrie, l'Automobile, le BTP, la Santé, les Services, les Syndicats professionnelles... .



Mes principales compétences sont :

- La gestion de centre de profits

- La mise en place le suivi de système de management intégré QHSE (Iso 9000;14000;OSHAS 18001;MASE)

- La gestion de projets

- La formation professionnelle dans le domaine de la santé au travail pour les industries, nucléaire, chimique et pétrochimique, raffinerie, automobile, santé, BTP, services; ...

- L'audit système et l'audit de chantier

- Le développement des compétences et des comportements sécuritaires









Mes compétences :

Prévention des risques

Sécurité

MASE

Formation

SST