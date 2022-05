Valéry CHOPLAIN

Activité :

Depuis 20 ans, conseil en communication Print&web.



Depuis septembre 2010, édition d'un guide en Côte d'OR. L'ECHO DES COMMUNES

En bref.

echodescommunes.com



Une plate-forme d’échanges de services, d’informations et de lien social !



L’Echo des communes, en version papier ou web, c’est pour les élus l’outil de valorisation de leur territoire et un vecteur de lien social dans les campagnes grâce aux rubriques sociales, économiques, touristiques et administratives.



Pour les habitants, une mine d’informations sur la vie des communes.



Afin de répondre à ces attentes, l’Echo des communes innove avec la création de nouvelles rubriques diffusées sur le site echodescommunes.com



- Actualités : « La vie des communes » :

Présentation des initiatives publiques ou privées en Côte d'Or.

- « Bruits de tracteurs » en collaboration avec Dijon-Beaune Mag :

Savez-vous que les communes de moins de 500 habitants représentent 9 sur dix des 706 communes de Côte-d’Or ? Mais leur taille n’exclut pas la créativité, la modernité ou les initiatives…

- Portrait des élus de Côte d’Or. Des portraits atypiques qui s’attachent à l’intime de chaque élu, à son attachement et son investissement dans la vie publique.

- Les événements en Côte-d’Or : les grands événements incontournables comme les animations des communes, avec un libre accès à ces dernières pour promouvoir leurs activités événementielles.

- Le trombinoscope des élus.



Et toujours…

- Des rubriques pour favoriser le lien social : Face à la désertification des campagnes, les communes peuvent grâce aux rubriques « Vie sociale » « Economie & Développement » ainsi que « Les bonnes adresses » parler de leurs actions en faveur de leurs habitants et faire connaître gratuitement leurs associations et entreprises locales.