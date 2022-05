Valery CROS

Secteur : Conseil



P-VAL est un cabinet de conseil en stratégie et en management dont la vocation est de vous aider à concevoir et mettre en œuvre votre stratégie de manière unique et spécifique à votre Monde



Nous aidons les dirigeants et leurs équipes à comprendre leur environnement et leurs clients



Nous leurs donnons des clés pour décrypter le fonctionnement de leur entreprise et anticiper sa capacité à évoluer



En équipe, nous construisons et formalisons la vision stratégique et le Monde voulu qui l’incarne



Ensemble, nous construisons les projets passerelles- organisations, processus, culture et compétences – pour concrétiser la stratégie en respectant l’ensemble des acteurs





Avec P-VAL, votre transformation atteint ses enjeux opérationnels et stratégiques, vers les clients, les collaborateurs et les actionnaires



L’angle d’approche Monde permet d’aligner, mieux et plus vite, les quatre dimensions stratégie, organisation, système, humain



Vous obtenez les résultats attendus de votre stratégie, plus vite, avec vos équipes et de manière durable



Mes compétences :

coaching

négociation

grands comptes

conseil

rugby

vente