Annie DEFOSSE-AGUT

Après un parcours varié d'ergothérapeute, qui m'a amenée à exercer dans différents structures en intra et en extra hospitalier ; puis dans un second temps, à poursuivre une carrière orientée vers l’accompagnement de projets innovants en santé. J'ai décidé de réinvestir mes compétences et ma connaissance du terrain, dans le cadre des ressources humaines, afin :

- d'œuvrer au maintien dans l'emploi des professionnels hospitaliers malades ou en situation de handicap

- de mener une réflexion et de développer des mesures à visée de préventions des TMS ou RPS, auprès des personnels hospitaliers...

Accompagner les évolutions de l’institution hospitalière de près reste très motivant.