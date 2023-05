Alain VILNOY

Forte expérience en milieu industriel:

Gestion de projet

Informatique industriel

Process automatisé

Master 2 'Conseil en Organisation et Conduite du Changement' au CNAM de Paris

.





Mes compétences :

Chef de projet

Automatisme

Conseil en organisation

Management de service

Management de Project (Qualité, coût, délais)

Pack Office, Visual Basic for Applications, Micros

Witness logiciel de simulation de flux

Logiciel d'automatisme Siemens, Schneider

Processus

Accompagnement au changement

Logiciel de programmation automate Siemens, Schnei

Pack Office, MS Project, Visual Basic for Applicat

Logiciel de simulation de Flux Witness

Etude electrique ECODIAL