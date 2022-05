Laurine VILNOY

Mes compétences :

- Commercial et Développement de partenariat

- Communication

- Management de projet

- Capacité d'adaptation

- Aptitude à travailler en équipe

- Relationnel



Mes expériences :

- Ingénieur commercial - Orsys formation (Paris, 75)

- Conseillère pédagogique - Acadomia (St Germain en Laye, 78)

- Chargée de missions RH et RSE - Direction régionale Paca EDF (Marseille, 13)

- Chargée de projet formation - Université interne Groupe EDF (Paris, 75)

- Assistante de communication - Les compagnons du Devoir du Tour de France (Paris 75)

- Responsable des Partenariats, association étudiante Unis-Terre (Marseille 13)

- Enseignante bénévole, Les Apprentis d'Auteuil (Marseille 13)



Gestion de projet

Gestion de projet

Evènementiel et logistique

Communication interne

Communication visuelle

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Achats