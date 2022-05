Valéry DE LA BOURALIÈRE

20 ans dans l’immobilier dont 13 ans au siège de Century 21 France.



Animation de réseau – Communication - Immobilier



J’ai à ce jour la responsabilité de la Communication et des Partenariats du Réseau CENTURY 21 en France (900 agences – 6000 collaborateurs – 89% de notoriété globale).



Ce sont huit années - passées à animer, à former et à accompagner dans leur développement les agences du réseau CENTURY 21 - qui m’ont amené à être appelé au poste de Directeur de la Communication et des Partenariats que j’occupe à ce jour.



J'aime conjuguer stabilité et mouvement, grâce à de vraies remises en question, par une forte volonté d’apprendre, de partager, de faire progresser…



Mes compétences :

Franchise

Communication

Facebook

Immobilier

Relations presse

Gestion des hommes

Réseau

Réseaux sociaux

Animateur

Marketing