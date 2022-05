Valery DIDYNE

Bonjour ,



Monsieur,Madame ,



Je me présente MR DIDYNE VALERY ,je sis peintre ravaleur intérieur et extérieur .J'ai un CAP , BEP et le niveau bac professionnelle je tiens absolument a revenir dans ce milieu car durant trois ans j'ai pratiquer la manutention , le désamiantage ainsi que chauffeur-livreur dans différentes entreprises qui m'on beaucoup appris .Je tiens à revenir a mes premiers amours en tant que peintre vitrier revêtement afin de devenir décorateur d'intérieur .



Je lance un appel a tous ceux qui verront ces quelques lignes en éspérant qu on me donneras ma chance , vous ne le regretterais pas .



Mes compétences :

Chauffeur

CHAUFFEUR LIVREUR

Désamiantage

Manutention

PREPARATEUR

Préparateur de commande