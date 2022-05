Valéry DUBOCQUET

Avec une double casquette technique et fonctionnelle, j'aime comprendre en profondeur les enjeux métiers afin d'apporter une réponse adaptée, pragmatique et pérenne.



Compétences

- Architecture technique SI et chaînes de liaisons

- Urbanisation SI et Fonctionnelle

- Management d'équipe technique, suivi RH

- Pilotage projet, coordination transversale, suivi des chantiers techniques

- Industrialisation des procédés / qualité

- Etudes de faisabilité, estimation des impacts directs et induits (build, run, TCO)

- Expertise en conception objet, UML et services/API



Domaines fonctionnels

- Services postaux ,Fiscalité, Recouvrement, Contentieux, Télécoms, Diagnostique Automobile, Grande Distribution, e-commerce BtoB



Mes compétences :

Architecte

Chef de projet

Conception

Eclipse

J2EE

JAVA

JBoss

Oracle

Qualité

Rational rose

UML

Urbanisation

Websphere