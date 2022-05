Valéry DURIEUX

Je suis responsable grands comptes et marchés publics dans une entreprise B2B qui distribue et installe du matériel de grandes cuisines collectives depuis juin 2016.

Je suis spécialisé également dans l'aménagement de mobiliers collectifs intérieur et extérieur (27 années à Camif Collecrivités)

Depuis mon entrée à Nord Collectivité j'ai mis en place une structure et créer une charte sur les marchés publics.

Enfin j'anime une équipe de 5 commerciaux afin de les accompagner dans leur développement terrain et faire profiter de mes 30 années passées dans le monde des collectivités et associations sur l'ensemble des Hauts de France.