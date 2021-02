Valéry FLORENS

#New Opportunities #New Challenges

#Collective Endeavour #Team Spirit #Joint Vision #Change Adoption #Empathy #Learner #Adaptative #Assertiveness



- 20 ans d’expérience dans la gestion et le développement de projets informatiques.

Connaissance approfondie des problématiques spécifiques au Système d'Information en entreprise.



- Acteur de la chaîne de création de valeur grâce à l’optimisation de l’architecture SI, de ses composants et grâce à l’homogénéisation des services aux usagers B2B et B2C du SI.



- Expert de la transformation des organisations et du management d’équipes pluridisciplinaires.



- Cherche tout d’abord à véhiculer du bon sens par le renforcement de la communication pour créer de l’adhésion au changement et par la consolidation et parfois redéfinition des plans de gouvernance.



- Apprenant, que l’on soit « débutant » ou « expert », apprendre est valorisant et le transfert de connaissance est une de ses meilleures résultantes puisqu’il auto-entretient le cercle vertueux de la connaissance en entreprise.



- J'ai acquis une vision large et transverse sur les différents métiers de l'Entreprise par un parcours construit en contribuant à la définition des stratégies, en accompagnant les directions générales, les directions métiers et en pilotant les départements projets au sein des DSI dans différentes organisations et des secteurs d'activités variés.



- Pilote de programmes de Transition et de Transformation des SI, je joue un rôle de support stratégique auprès de la direction générale et des MOA, et un rôle de support méthodologique et de pilotage opérationnel auprès des chefs de projet.



Mes compétences :

Stratégie IT

Team building

ITIL Foundation V3

Gestion de projet

Conduite du changement

Management

GDPR

Profit and Loss Accounts

Budgets & Budgeting > Budget Management

Budgets & Budgeting

Due Diligence

Operational Expenditure

Capital Expenditures

Invoicing > Issuing Invoices

Risk Management

Customer Relationship Management

Enterprise Resource Planning

Managerial Skills > Team Management

Process Improvement

ITIL

ITSM

SAP CRM

Compaq/Digital Hardware

IBM AS400 Hardware

S3

Managed Services

VAX

Data Centre

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2019

Network Infrastructure