Valéry GRANCHER

Etant à la fois diplomé des Telecom Paris et de Paris VIII, j'ai pu mené une carrière depuis 1995 en tant que Directeur de Projet et DSI.



Dans les années 90, j'ai lancé le département mulimédia des Editions du Seuil, j'ai pu concevoir des moteurs de recherches sémantiques sur les fonds éditoriaux de Roland Barthes et Jacques Lacan. Ces projets étaient commercialisés sous la forme d'abonnement par adresse IP avec différentes Universités à travers le Monde.

Fort de ces expériences, j'ai mené des missions chez Meotec, notamment sur l'intégration des fonctionnalités linkedin sur le site ww.apec.fr et sur les technologies lucènes pour le matchage sémantiques des offres et CV.



Par la suite j'ai travaillé comme Directeur de Projet et DSI, à la fois dans l'audiovisuel, ou dans des sociétés de prestation de service avec de grands comptes (SOGETI) ou encore dans les secteurs du transports et des logistiques lourdes et ultra spécialisées (DSI chez Marchal Technologies).



Mon profil est très tourné vers les métiers, et je considère que les besoins métiers sont des priorités dans la conception et le développement de département de Direction des Systèmes d'Informations et leur structuration, quand on sait que le rôle d'un tel département est d'améliorer la qualité des processus, et d'augmenter la productivité de l'entreprise.



En 2014, j'ai déménagé pour des raisons familiales à Hong Kong (mon épouse étant native de cette ville), où j'ai pu fondé une start up avec mon frère nommée Moov 360.

Une startup digitale axée sur les stratégies business et marketing avec la VR, l'AR, L'IA, le Big Data ect... Dans le secteur des Malls de Luxe à Hong Kong

Au 30 Mai 2018, mes parts de Moov 360 ont été rétrocédée à mon associé (mon frère) pour cause de motifs familiaux!

Je suis rentré sur Paris le 5 Juin 2018.

En Août 2018, j'ai été embauché par Alan Allman Associates comme consultant, où je démarre une mission de Chef de Projet, Coordinateur de Projet Production au sein de la DOSI de Monoprix.

Je suis trilingue (Anglais, Italien, Français) et de nationalité française disposant d'une carte d'identité Hong Kongaise (résident permanent).

je vis désormais à Paris



Mes compétences :

Project Management Office

Direction des systèmes d'information

Direction de projet

Direction générale

Direction Qualité

CMMI

ITIL Foundation V3