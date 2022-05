Valery Hamel est Ingénieur diplômé en Mécanique des Fluides, spécialiste de l'Hydraulique.



Après une carrière d'ingénieur conseil auprès de grands comptes comme Total, PSA ou Altran, Valery fonde le bureau d'études Orythie en 2005.



Son expérience recouvre des domaines variés et complexes comme la mécanique des fluides, l'acoustique, l'électronique mais également l'informatique (modélisation physique et 3D) ou encore l'ergonomie.



Les acquis cumulés des nombreux chantiers dans le domaine de l'hydraulique lui ont permis d'être nommé Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de Paris et inscrit au tableau des Experts près les Cours Administratives d'Appel de Paris et de Versailles.