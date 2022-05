Valéry HUYGHE

Gérant de PhotoGray situé à Arc les Gray en Haute Saône photographe et infographiste depuis plus de vingt six ans.

Je mets mon expérience de l'image pour tous vos projets photographiques. Vous pourrez trouver un ensemble de services qui répondent à vos besoins, que vous soyez particulier, chef d'entreprise, responsable d'association, artiste.

Je vous propose des reportages divers (séminaire, scolaire, mariages, portraits...).

Photographies publicitaires ou de communication, en packshot ou en ambiance pour illustrer vos sites internet, catalogues, plaquettes...).

Restauration d'images, photo montages, détourage...

Travaux de laboratoire, tirages photographiques, création de livres numériques, albums photos... Équiper d'un laboratoire numérique conçus pour une productivité maximale. Tirages rapides en 10mn sur bornes numériques et agrandissement jusqu'au format 50x70.

Vente d'appareils photos vidéo, matériels et accessoires.

PhotoGray vous invite à parcourir ses différentes réalisations et se tient a l'écoute de chaque projet afin de vous proposer des solutions adaptées à vos situations spécifique.

http://valeryhuyghe.fr



Mes compétences :

Photographie publicitaire

Photographie et traitement photoshop

Photographie industrielle

Chromiste

Photographie culinaire

Photographe de mode

Stylisme

Photoshop CS6

Illustrator CS6

Dreamweaver CS6

CSS

Idesign CS6

Flash CS6

Photographie de studio packshot

Illustrator

Illustration

Flyers

Quark Xpress

Capture one

PAO

Photographie

Design

Mariages

Portrait