Valéry LAFFONT

Avec une carrière atypique qui a débuté par éducateur sportif, puis chargée d'accueil dans le tourisme, suivi d'assistante de direction pendant quelques années dans des établissements recevant du public ; secrétaire d'un conservateur de parc, et enfin gestionnaire de ressources humaines dans une direction technique de 400 agents, j'aspire à un changement d'environnement professionnel.



Toutes les expériences sont enrichissantes et je recherche un poste qui me permettrait d'utiliser mes compétences tout en acquérant d'autres connaissances.



Dynamique, réactive, organisée et méthodique, je mets un point d'honneur à honorer la confiance qui m'ait faite, en rendant un travail bien fait, dans les délais impartis.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word