Valéry LEQUIEN

Après obtention de mon diplôme d'ingénieur ESTP et de mon Master de l'Université de Birmingham, j'ai rejoint Solétanche pour diriger des chantiers de fondations et de génie civil "souterrain" en France, en Asie, en Europe et dans les D.O.M.



Après 14 ans de travaux puis 2 ans et demi en tant que Responsable Commercial de l'Antenne Nord de cette entreprise, j'ai rejoint Norpac (Bouygues Construction) en juin 2007 en tant que Chef de Service Commercial dans le secteur de l'environnement (bassins d'orage, stations d'épuration, usines de traitement de déchets, etc...), des transports et des équipements publics (parkings, métro, ateliers, etc...).



En décembre 2013, j'ai intégré Bouygues Travaux Publics Régions France pour développer le secteur des Travaux Fluviaux et Maritimes sur le territoire national.



Mes compétences :

Marchés publics

Environnement

Eau

Génie civil

Déchets

Gestion de projet

Gestion de contrats