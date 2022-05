Valéry MARIE-JOSEPH

Je suis simplement , un homme vivant chaque instant de sa vie.

Professionnellement, je possède un B.T.S. en Management des Unités Commerciales et je suis diplômé de l'ESSEC Business School, d'un Master de Responsable Opérationnel. Je peux tout à la fois assurer la coordination d’une équipe et coordonner les étapes d’un projet. Avec une expérience de près de dix-sept ans pour le groupe Arcos Dorados pour la marque Mac Donald. J'ai affirmé des compétences et j’ai prouvé mon efficacité tant sur le plan de la gestion que sur celui du management.

Aujourd'hui, je suis Agent commercial indépendant pour le Groupe Solocal. Une aventure qui me demande de la rigueur, de l'organisation, et de la motivation.

Je suis persuadé que mes qualités relationnelles, ma rigueur et mon sens du service me permettront de m’intégrer rapidement au sein de n'importe quelle société. Et oui, je suis à la recherche d'une société qui voudrait m'accorder sa confiance, qui voudra faire un bout de chemin avec moi.



Mes compétences :

Haccp

Gestion de projet

Gestion de production