Valéry MOREAU

A l ecoute de nouvaux challenges.Le secteur du transport evolue tres vite et propose des challenges permanents a resoudre. C est dans ce cadre la que je sais etre performant et motivé. La recherche de l optimisation est ma plus grande force pour mener a bien mes missions.



Mes compétences :

Optimisation et amelioration des circuits de ramas

Maitrise word, excel, powerpoint, gestor, axiodis,

Planification et ordonnancement

Gestion des flux

Manager et animer une equipe de 10 a 60 personnes

planification, ordre de mission

Optimisation chargement PL et SPL