Huit (08) d’expérience à des postes de responsable logistique, responsable des ventes et responsable achats acquise dans Start Up et PME au Cameroun et aux Emirats Arabes Unis;

Cadre dynamique, rigoureux, fortes capacités d’adaptation et un sens du leadership et de la communication.



Mes compétences :

Import/Export

Marketing et vente

Gestion des achats

Transport international

Logistique et Distribution

Gestion des stocks et approvisionnement