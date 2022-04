Rh Experts CAMEROUN

RH EXPERTS est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion et stratégie des Ressources Humaines avec une dizaine d’experts chevronnés.



Nous prenons en charge la gestion externalisée de vos processus de recrutement afin d'optimiser vos coûts, votre Flexibilité et garantir les meilleurs talents. Notre particularité est la garantie de résultats des recrutements proposés ou un remboursement total. Nous mettons également à votre service des consultants experts en Ressources Humaines qui vous accompagneront dans la Gestion des Carrières, la Gestion des Emplois et des Compétences ainsi que la Gestion et l’évaluation des performances au sein de votre entreprise. En ce qui concerne l’Ingénierie de la formation, vous pouvez nous confier l’étude, la conception, l’implémentation ainsi que l’évaluation du retour sur investissement de votre plan de formation dans sa globalité. D’autre part, nous mettons à votre disposition un catalogue de formation en Ressources Humaines, Management, Droit du travail et Communication Inter personnelle pouvant être exécutées en intra ou extra entreprise, ou encore à la demande individuelle.



L’un des volets de nos activités est l’accompagnement de vos équipes dans l’implémentation et le suivi de système informatisé de la Paie et de Système d’Informations des Ressources Humaines (SIRH) et l’élaboration de vos différents tableaux de bord RH. Pour vos besoins individuels de Gestion, de perfectionnement en RH, de recherche d’emploi ou de reclassement, une équipe de coaching est à votre disposition pour vous accompagner pas à pas au quotidien.



RH EXPERTS vous garantit une équipe d'experts et des partenaires qui sont à votre écoute afin de répondre à l'ensemble de vos préoccupations.



