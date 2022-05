Valéry NORRANT

Spécialiste de la fiscalité personnelle, j'ai tout d'abord intégré un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

A cette occasion, j'ai pu apprécier les attentes des clients en matière de conseil.



J'ai ensuite rejoint le département fiscalité personnelle du Cabinet d'avocat Landwell et Associés, au sein duquel j'ai pu développer mes compétences techniques en matière de fiscalité personnelle à l'international (gestion de patrimoine et gestion d'expatriés).



En mars 2006, j'ai intégré l'équipe Mobilité Internationale du groupe Lafarge ou j'étais en charge d'une part des problématiques fiscales liées aux transferts internationaux et d'autre part des mouvements à destination des zones Amériques du Nord, Europe (Ouest/ Est) et Russie.



De novembre 2007 à mars 2008, j'intègre l'Offre Patrimoniale de Société Générale Private Banking comme ingénieur patrimonial stock-options. Avec le Responsable Offre Stock-Options, nous sommes en charge du développement de l'offre stock-options à destination des clients de la banque.



Enfin, à compter du 2 avril 2007, je rejoins le Centre d'Expertise de la Mobilité Internationale France du groupe AXA comme Responsable Client.



Mes compétences :

gestion de patrimoine

fiscaliste