Valéry OSSENT

Voici mon parcours :



Mon dernier poste : chargé d'affaires en démantèlement industriel pour la société BORDEAUX DEMOLITION SERVICES, de janvier 2011 à avril 2017.



J'étais précédemment ingénieur travaux chez Société des Travaux Routiers, en Gironde (depuis décembre 2009).



Responsable de base - coordonnateur de programme réhabilitation de route pour PREMIERE URGENCE (ONG) au KATANGA, Congo RDC, de Septembre 2008 à Avril 2009.

supervision du programme de réhabilitation de 20 Km de piste, 11 ponts et deux digues à noyau argileux ainsi que d'un programme de relance agricole. Gestion des moyens financiers et logistique et management d'un expatrié français, 30 salariés congolais et 900 journaliers locaux.



Ingénieur travaux chez SCREG SUD OUEST à Mérignac (33) de janvier 2007 à Juillet 2008.

Conduite de travaux de chantiers VRD pour trois équipes et de nombreux sous-traitants (étanchéité, réseaux secs, paysagisme, pavage etc.)



5 mois de stage au laboratoire de SOGEA SATOM MADAGASCAR (filiale de VINCI CONSTRUCTION).

Assistant de l'ingénieur qualité de l'entreprise, je menais une étude technique sur l'utilisation de matériaux naturels en couche de fondation de la RN6 : essais en laboratoire, étude financière, proposition de mise en oeuvre et test avec le parc matériel. Cette étude a fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance me permettant d'obtenir mon diplôme d'ingénieur ESTP.



9 mois d'expérience de conducteur de travaux chez SCREG IDFN (filiale de BOUYGUES CONSTRUCTION, voirie et réseaux divers) d'octobre 2004 à mai 2005. Même responsabilités que pour SCREG SUD OUEST, avec une spécialisation de mois en revêtements en enrobés.



Mes compétences :

VRD. Plate forme bâtiment. Voirie. Réseaux In

DESAMIANTAGE

Gestion de projets

Logistique

Organisation de chantier

Organisations humanitaires

Ingénierie