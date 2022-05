Valéry PASQUALINI

Depuis toujours, je suis intrigué par le fonctionnement des systèmes qui nous entoure que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Tout a commencé lorsque j'étais en âge de tenir un tournevis qui me servait à démonter mes jouets pour en comprendre le fonctionnement et des fois pour les réparer. J'ai continué dans cette voie. Au fil du temps, les systèmes sont devenus plus imposants comme des mobylettes, puis maintenant les voitures et les systèmes de production industriels. Cette curiosité m'a amené à réaliser ce parcours scolaire et professionnel. Maintenant, avec les différentes formations et expériences professionnelles, je suis à même de concevoir, de proposer des idées et solutions pour améliorer la qualité, la sécurité et les performances d'un ou plusieurs systèmes.



Mes compétences :

CAO

Gestion de projet

DMAIC

Travail en équipe

DAO

Travaux neufs