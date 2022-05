Valery Silvain YOUBI TAMO

Je me nomme youbi tamo valery etudiant a l'école normale supérieur d'enseignement technique de Douala en master2 comptabilité finance audit et par ailleurs comptable a global tech Cameroun.j'exerce depuis pres de 2 ans a global tech comme comptable.de ce fait mon expérience acquise dans cette compagnie ajouté a ceux cumulées en cabinet et dans d'autres entreprise de la place font de moi un homme polyvalent qui me permettra de contribuer et d'apporter ma modeste expérience au sein de tout entreprise qui a besoin des jeunes dynamiques , compétent et surtout disposé a travailler a tout moment.



Mes compétences :

Dynamisme

Esprit d'équipe

Qualité

Rigueur