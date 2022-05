Valery SUEUR

Fort d'une expérience réussie de plus de quinze ans dans la direction et le développement de centres de profit négoce et distribution produits bâtiments chez Point P St Gobain , mes compétences commerciales , managériales et organisationnelles associées à mon sens du résultat m'ont toujours permis de réussir et dépasser les objectifs des missions qui m'ont étaient confiées .

Je suis actuellement responsable des 16 agences Point P des départements de la somme et l'Aisne ou j'ai sous ma responsabilité 110. collaborateurs .

Je souhaite aujourd'hui relever un nouveau challenge sur un poste sur un poste de directeur de secteur,directeur régional ou directeur des ventes .





Mes compétences :

Sens du resultat

Management ,Animation d'équipe

Connaissance du milieu du batiment

Conduite du changement