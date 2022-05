Valery TATIN

Manager d'équipes informatiques, j'ai défini l'évolution du SI pour répondre aux stratégies de développement de mes clients, géré des budgets, piloté des projets multi M€ dans un contexte international.



Mon expérience sur programme de transformation Lean IT a confirmé l'importance des approches participatives associées à de fortes valeurs humaines pour obtenir des changements durables et profonds. Cette expérience m'a aussi révélé le fort impact des démarches Lean sur l'efficacité opérationnelle.



Spécialités :

- Direction de département informatique,

- Management d'équipes internationales,

- Direction de projets,

- Outsourcing (BPO & ITO), offshoring

- Transformation Lean IT : efficacité opérationnelle et optimisation de processus



Mes compétences :

Outsourcing

Management

Banque

Direction de projet

Lean management

Off-shoring

Finance