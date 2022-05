Valery THAMMALAKSA

Chimiste spécialisé en synthèse organique et chimie médicinale, je suis titulaire d'un DESS Chimie combinatoire, Drug Design à l'université d'Orléans, mais j'ai fait une reconversion réussie dans l'informatique depuis 6 ans pour devenir ingénieur de production.



J'ai travaillé 3 ans en Angleterre pour la socété Evotec (2003), et j'ai collaboré sur différents projets de chimie médicinale (maladies métaboliques, obésité, diabète, traitements anticancéreux et antiviraux). J'ai ainsi partagé mon temps de travail entre la paillasse (synthèse, purificationet analyse des molécules) et le travail de bureau (recherches bibliographiques, proposition de routes de synthèse et validation de ses routes).

J'ai également exercé la fonction de Lab Super Intendant (intendant de laboratoire) en 2004, toujours chez Evotec.



Rentré en France, et après des expériences variées chez Idealp Pharma (2006) et au Cabinet Lavoix (2007), j'ai entamé une reconversion dans l'informatique.



En Avril 2008, je suis entré en formation en Informatique (système d'administration Unix-Oracle). A la suite de cette formation, je travaille depuis juin 2008 pour la société ITS Group (SSII) en tant qu'ingénieur de production chez différents clients (BNP PARIBAS, Taores-La Mutuelle Générale).



Mes compétences :

Biologie

Chercheur

Chimie

Chimie medicinale

Chimie organique

Informatique

Synthèse

UNIX