De niveau ingénieur électricien, avec plus 15 années d'expériences, je suis actuellement responsable technico-commercial à MEETIND. C'une entreprise créée en 1989 et spécialisée dans les domaines de l’électricité, l’automatisme, l’électromécanique, la maintenance des appareils de conditionnement d’air (chaud et froid), le bobinage des moteurs électriques, le BTP (bâtiment et travaux publics) ainsi que le génie civil. MEETIND fournit aussi des moteurs électriques asynchrones, des appareils de conditionnement d’air, des équipements électriques et frigorifiques neufs y compris leurs pièces de rechange.



Mes compétences :

Informatique

Traitement d'images

Electricité

Courageux

Polyvalent

Grande capacité d'adaptation

Management de projet

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

CorelDRAW

Rigueur