Valeryane THOORIS

Installée depuis le début de l'année 2013 en tant qu'Enseignante en Activité Physique Adaptée (EAPA) indépendante je m'entoure de professionnel de la santé, du paramédical et du sport pour proposer des Activités Physiques Adaptées (APA) à des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques (dit à besoins spécifiques).

L'objectif principal de mon travail est d'amener les personnes à être plus actives au quotidien. Cela passe par le conseil à l'activité physique et la programmation de séances d'activité physique adaptée et sécurisées.

J'interviens à domicile en individuel ou en duo et je propose des cours collectifs via une association.